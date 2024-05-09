В Белгороде третий раз на ночь звучит сирена ракетной опасности

В Белгороде и Белгородском районе в третий раз за ночь запущена сирена ракетной опасности. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

Гладков призвал жителей не подходить к окнам и укрыться в помещениях со сплошными стенами (коридор, ванная, туалет, кладовая).

«Если вы находитесь на улице – спуститесь в укрытие или иное безопасное место», — написал губернатор.

Атаки украинских беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждает своей причастности к налетам, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что число ударов БПЛА по России «будет увеличиваться».

8 мая в Белгородской области уничтожили «самолетный» беспилотник Вооруженных сил Украины. Дрон был сбит дежурными средствами ПВО, о пострадавших не сообщалось.

Ранее «Газета.Ru» перечислила пять правил выживания в Белгороде.