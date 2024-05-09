Переехавшая в Москву экс-помощница Джо Байдена Тара Рид пообещала продолжить борьбу за привлечение к ответственности своего бывшего босса. Об этом стало известно из интервью, которое она дала американскому журналисту Такеру Карлсону.

«Я зла. Я хочу, чтобы Джо Байдена привлекли к ответу. Он забрал годы моей жизни, он трижды ее разрушил. Я буду продолжать бороться», — сказала Рид.

Предположительно, интервью состоялось в ходе февральской поездки Карлсона в Москву.

В апреле 2020 года Тара Рид обвинила Джо Байдена в сексуальных домогательствах. Сам Байден называет ее утверждения ложными.

31 мая 2023 года Тара Рид заявила о желании вступить в гражданство России. Она отметила, что находится в России, где ее приняли «с распростертыми руками» и надеется, что будет и дальше жить в Москве в полной безопасности.

Ранее в Белом доме прокомментировали влияние России на эмиграцию экс-помощницы Байдена.