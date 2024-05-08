Кандидатура Виталия Савельева рассматривается на пост вице-премьера

Кандидатура Виталия Савельева, в настоящий момент исполняющего обязанности министра транспорта, рассматривается на пост вице-премьера в новом составе правительства России. Об этом сообщает РБК.

Источники, знакомые с ходом кадровых консультаций, подтвердили агентству обсуждение кандидатуры Савельева на пост вице-премьера. Кроме того, они сообщили о возможном перераспределении полномочий между заместителями главы правительства. Вопросы логистики, перевозок, строительства дорог и другой транспортной инфраструктуры предполагается объединить и передать в сферу ответственности «транспортного» вице-премьера. Однако решение об этом еще не принято.

7 мая правительство России во главе с Михаилом Мишустиным сложило полномочия по указу Владимира Путина. Это связано с инаугурацией президента, после которой, по закону, правительство должно уйти в отставку. До утверждения нового состава кабмин будет работать в статусе исполняющих обязанности.

8 мая Мишустину предрекли сохранение поста премьер-министра России. Такое мнение выразил политолог Михаил Светов.

Ранее Песков заявил, что Путин может внести кандидатуру премьера в Госдуму в «любой день».