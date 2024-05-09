Россиянам объяснили, почему нельзя пить кофе перед выступлением

Кофе и чай — самый очевидный способ получить заряд бодрости перед выступлением и любым другим важным событием, где вам потребуется говорить. Однако кофеиносодержащие напитки могут негативно сказаться на вашем голосе. Специалист по коммуникациям Жанна Возжова рассказала «Газете.Ru», почему и на что нужно заменить кофе и как сделать голос приятнее для собеседника.

По словам эксперта, кофе и кофеиносодержащие напитки вызывают обезвоживание и сухость в горле.

«Крепкий черный кофе «размывает» слизистую оболочку голосовых связок, за счет чего они временно теряют свою эластичность. Вы можете почувствовать сухость и легкое першение, потому что кофеин способствует выработку мокроты, может сложиться ощущение, что вы слабо управляете собственным голосом», — сказала она.

Если вы уже осушили чашку кофе, выпейте стакан негазированной воды заранее до выступления.

«Кофеин ускоряет обмен веществ, за счет чего организму требуется больше воды для адекватного функционирования. Связкам в том числе необходимо увлажнение, однако даже стакан воды не поможет, если вы опустошите его прямо перед говорением — вода не успеет за короткое время впитаться в кровь. Поэтому лучше всего будет, если последнюю чашку кофе, а затем и 2-3 стакан воды вы выпьете за сутки до события», — рекомендовала эксперт.

Специалист также объяснила, какие напитки помогут быстрее увлажнить связки и почувствовать себя бодрее.

«Теплый зеленый чай, банановый смузи, негазированная вода комнатной температуры c медом и, если у вас нет противопоказаний, сок граната — отдайте предпочтение этим напиткам, чтобы привести в порядок голос», — отметила Возжова.

Также эксперт порекомендовала отказаться от тяжелой жареной и жирной пищи за день до выступления — она влечет за собой ощущение сонливости в теле. Вместо этого за 3-4 дня до важного события добавьте в рацион больше фруктов, овощей и рыбы — тогда чашка кофе и кофеин в целом не потребуются, вы и без него будете чувствовать себя бодро.

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