Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Переговоры Путина и Пашиняна завершились

РИА: Путин и Пашинян завершили переговоры в Кремле

close
100%
Михаил Климентьев/РИА «Новости»

Переговоры между президентом России Владимиром Путиным и премьер-министром Армении Николом Пашиняном завершились, встреча продлилась чуть более часа. Об этом сообщает РИА Новости.

Сейчас Путин встречается с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиеевым.

Переговоры проходят в Кремле после юбилейного саммита Евразийского экономического союза.

Перед встречей Пашинян выразил намерение обсудить с Путиным как двусторонние, так и региональные вопросы.

Во время переговоров Путин рассказал о рекордном товарообороте России и Армении, который в 2023 году достиг $7 млрд.

«За прошлый год рост товарооборота составил очень значимую величину, причем в значительной степени это связано с увеличением экспорта армянского в нашу сторону», — сказал Путин.

7 мая премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что между Москвой и Ереваном накопилось множество проблем, которые были озвучены российскому руководству с целью устранения негативных нюансов в контексте дружественных отношений между двумя странами.

Ранее Пашинян заявил, что доктрина безопасности страны должна быть изменена.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами