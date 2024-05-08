Переговоры Путина и Пашиняна завершились

Переговоры между президентом России Владимиром Путиным и премьер-министром Армении Николом Пашиняном завершились, встреча продлилась чуть более часа. Об этом сообщает РИА Новости.

Сейчас Путин встречается с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиеевым.

Переговоры проходят в Кремле после юбилейного саммита Евразийского экономического союза.

Перед встречей Пашинян выразил намерение обсудить с Путиным как двусторонние, так и региональные вопросы.

Во время переговоров Путин рассказал о рекордном товарообороте России и Армении, который в 2023 году достиг $7 млрд.

«За прошлый год рост товарооборота составил очень значимую величину, причем в значительной степени это связано с увеличением экспорта армянского в нашу сторону», — сказал Путин.

7 мая премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что между Москвой и Ереваном накопилось множество проблем, которые были озвучены российскому руководству с целью устранения негативных нюансов в контексте дружественных отношений между двумя странами.

Ранее Пашинян заявил, что доктрина безопасности страны должна быть изменена.