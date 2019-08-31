Ученые рассказали о продукте, предотвращающем развитие заболеваний сердца

Иранские ученые назвали продукт, употребление в пищу которого снижает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний. Об этом говорится в исследовании, опубликованном на сайте Европейского общества кардиологов.

Отмечается, что при употреблении орехов дважды в неделю вероятность умереть от сердечно-сосудистых заболеваний снижается на 17%.

По мнению ученых, наибольшую пользу здоровью приносят несоленые и сырые орехи. К ним относятся миндаль, фундук, грецкий орех.

Ранее сообщалось, что врач предупредила об опасности злоупотребления кофе.