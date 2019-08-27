Путин оценил стыковку «Союза» с МКС

Российский президент Владимир Путин выразил свое впечатление от работы членов экипажа МКС во время последней стыковки корабля «Союз МС-14». Об этом сообщает ТАСС.

По словам Путина, российские космонавты, находясь в сложной ситуации, справились просто блестяще.

Также глава России заявил, что желает, чтобы все и дальше шло, как по маслу.

«Но все это движение «как по маслу» зависит от высокого уровня профессионализма таких высококлассных специалистов», — добавил Путин.

Он надеется, что робот Федор сможет поддержать членов экипажа и оказать им помощь.

После выравнивания давления между кораблем и станцией, а также проверки герметичности сцепки экипаж МКС сможет открыть люк корабля. Робот «Федор» будет находиться на МКС до 6 сентября, затем он вернется на Землю.

Ранее сообщалось, что «Союз МС-14» пристыковался к МКС со второй попытки.