Названы сроки запуска Crew Dragon с экипажем к МКС

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Первый полет космического корабля Crew Dragon с экипажем на Международную космическую станцую (МКС) состоится между ноябрем 2019 года и маем 2020 года. Об этом сообщает РИА «Новости».

По данным агентства, в первый экипаж корабля войдут астронавты НАСА Роберт Бенкен и Дуглас Херли.

Как отмечается, изначально полет планировался на сентябрь текущего года, но был отложен из-за аварии Crew Dragon.

При этом точная дата запуска корабля к МКС пока неизвестна.

Ранее сообщалось, что в SpaceX назвали причину аварии Crew Dragon.