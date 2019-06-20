Названы сроки запуска Crew Dragon с экипажем к МКС
Первый полет космического корабля Crew Dragon с экипажем на Международную космическую станцую (МКС) состоится между ноябрем 2019 года и маем 2020 года. Об этом сообщает РИА «Новости».
По данным агентства, в первый экипаж корабля войдут астронавты НАСА Роберт Бенкен и Дуглас Херли.
Как отмечается, изначально полет планировался на сентябрь текущего года, но был отложен из-за аварии Crew Dragon.
При этом точная дата запуска корабля к МКС пока неизвестна.
Ранее сообщалось, что в SpaceX назвали причину аварии Crew Dragon.