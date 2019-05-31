Рогозин заявил о готовности РФ «пободаться» с США

Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин заявил, что российская сторона может «пободаться» с США ракетами. Об этом сообщает РИА «Новости».

По словам Рогозина, новая российская ракета «Союз-5» нацелена на решение госзадач и на захват коммерческого рынка.

«Поэтому мы готовы с ними [с США] здесь пободаться», — подчеркнул Рогозин.

Он отметил, что ракета, созданная в России, будет иметь приемлемую стоимость и конкуренты не смогут ее затмить.

Ранее была названа дата пуска новой ракеты «Союз-5».