Илон Маск переписывался с подписчиками на русском

Глава компании SpaceX Илон Маск вступил в переписку в твиттере на русском языке.

Разговор начался, когда один из подписчиков спросил Маска, собирается ли тот привезти из космоса инопланетян.

После в дискуссию вступил другой человек, написавший, что «инопланетяне живут на Марсе под землей», на что Маск по-русски ответил выражением «вот где собака зарыта».

Через некоторое время на очередной едкий комментарий бизнесмен ответил новым русским фразеологизмом.