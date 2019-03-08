Ученые обнаружили новый вид косаток

Исследователи обнаружили неизвестный вид косаток, обитающих в Южном океане у берегов Чили. об этом сообщает CBC.

По данным телеканала, на протяжении десятилетий рыбаки и туристы рассказывали о китах-убийцах, которые не были похожи на своих сородичей.

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В январе 2019 года исследователи заметили недалеко от берегов Чили несколько косаток, отличающихся от других представителей этого вида. Ученым удалось взять несколько образцов тканей нового вида.

По словам морского эколога Роберта Питмана, по сравнению с их сородичами у нового вида косаток головы более округлые и менее гладкие, а плавники более узкие и заостренные. Также белые пятна под их глазами совсем маленькие. Ко всему прочему, они едят рыбу, а не морских млекопитающих.

В настоящее время ученые ждут результаты анализа ДНК, чтобы определить, действительно ли они открыли новый вид косаток или это просто необычный подвид.

Ранее сообщалось, что исследователи научили косатку говорить по-человечески.