Российский экипаж МКС оставили в сокращенном составе

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Российский сегмент МКС остался без новых космонавтов как минимум до апреля 2020, так как был перенесен запуск многоцелевого лабораторного модуля «Наука». Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источник в ракетно-космической отрасли.

Отмечается, что с 2017 года российский экипаж МКС был сокращен с трех до двух космонавтов. В 2019 году генконструктор по пилотируемым космическим системам и комплексам Евгений Микрин рассказал, что в сентябре этого года состав экипажа будет увеличен. Однако выяснилось, что сокращенный состав сохранится минимум на год.

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«Поскольку запуск модуля «Наука» отложен до середины 2020 года, то как минимум до апреля 2020 года нет смысла увеличивать российский экипаж МКС с двух до трех космонавтов», — отметил источник.

Ранее сообщалось, что источник сообщил о переносе запуска модуля «Наука» к МКС.