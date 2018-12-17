Скончалась профессор МГУ Ия Маяк

Доктор исторических наук, заслуженный профессор Московского университета Ия Маяк скончалась на 97-м году жизни, сообщает НСН.

С 1961 года Маяк работала на кафедре истории древнего мира исторического факультета МГУ, пройдя путь от младшего научного сотрудника до профессора.

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Ия Маяк была автором монографий «Взаимоотношения Рима и италийцев в III-II вв. до н.э.», «Рим первых царей», «Римляне ранней республики», «Римские древности по Авлу Геллию. История. Право», редактором первого русского перевода «Римских древностей» Дионисия Галикарнасского, осуществленного ею и ее учениками.

Маяк стояла у истоков журнала «Древнее право. Ius Antiquum».

С 2007 по 2017 годы Маяк возглавляла Диссертационный совет по всеобщей истории, была Председателем Методической комиссии истфака.

Прощание с ней пройдет в зале Хованского крематория 19 декабря .