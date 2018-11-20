Евражкам на Чукотке пришлось 14 км брести по льду из-за потепления

Впервые за историю наблюдений ученые обнаружили на острове Колючин длиннохвостых сусликов-евражек, которые обычно обитают на континенте. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на нацпарк «Берингия».

По словам экспертов, миграция евражек может быть связана с потеплением в Восточной Арктике.

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«Чтобы перебраться на новое место жительства, евражкам пришлось преодолеть по льду пролива Сергиевского расстояние в 14 километров, отделяющее остров Колючин от материка», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что древний суслик, найденный в 1946 году в ГУЛАГе, оказался современным.