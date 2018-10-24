NASA пригласило Рогозина в США

Американское космическое агентство NASA предложило главе «Роскосмоса» Дмитрию Рогозину приехать в Соединенные Штаты в начале 2019 года. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-секретаря главы агентства Меган Пауэрс.

«NASA пригласило мистера Рогозина в США в начале следующего года», — сказала Пауэрс.

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Она подчеркнула, что точные даты визита в данный момент не определены.

Также пресс-секретарь рассказала, что глава NASA Джим Брайденстайн намерен принять участие в открытом форуме с «мистером Рогозиным».

Представитель агентства подчеркнула, что представителям правительства США разрешается взаимодействовать с главой «Роскосмоса», несмотря на введенные против него санкции.

Ранее сообщалось, что США временно вывели Рогозина из-под санкций.