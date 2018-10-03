Немецкий анатом после смерти станет экспонатом собственной выставки

Немецкий профессор и изобретатель метода пластинации Гюнтер фон Хагенс, которого также называют «Доктор Смерть», планирует отдать свое тело после смерти в качестве экспоната и стать частью собственной выставки в Лондоне. Об этом пишет The Observer, ссылаясь на заявление его жены.

Жена немецкого профессора Анджелина Уолли, которая также является анатомом, сказала, что муж поручил ей все связанные с последующей пластинацией его тела дела. Сначала она восприняла идею мужа скептически. Однако изданию Уолли призналась, что пластинация тела каким-то образом «завершает работу его жизни», пишет The Observer.

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73-летний Гюнтер фон Хагенс, который страдает болезнью Паркинсона, основал передвижную анатомическую выставку Body Worlds с экспонатами человеческого тела, которые сохранились c помощью метода пластинации. Этот метод Хагенс разработал в 1970-х годах.

Постоянная экспозиция выставки Body Worlds откроется на этой неделе в Лондоне.