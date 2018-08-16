Российские космонавты установили на МКС антенну для мониторинга миграции животных

Российские космонавты Олег Артемьев и Сергей Прокопьев во время выхода в открытый космос установили на Международную космическую станцию (МКС) антенну, которая позволит контролировать миграцию диких животных и птиц. Об этом сообщает РИА «Новости».

Отмечается, что антенна была установлена в рамках российско-немецкого эксперимента ICARUS. Устройство будет получать информацию с датчиков, размещенных на телах птиц. В антенне, масса которой составляет около 5 г, вмещает в себя приемник ГЛОНАСС/GPS, радиоприемник и радиопередатчик, аккумулятор, солнечную батарею и датчики температуры и ускорения.

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Датчики будут передавать данные на антенну, а уже с МКС информация будет отправляться в Москву и передаваться в центры, которые обрабатывают данные эксперимента.

Также сообщается, что в данный момент космонавты завершили выход в открытый космос и вернулись на МКС.

Ранее сообщалось, что российские космонавты с МКС вышли в открытый космос.