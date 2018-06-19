Части ракет «Союз» доставили на «Восточный»

Части ракет «Союз» доставили на космодром «Восточный» для подготовки к пускам, сообщается на сайте Роскосмоса.

Отмечается, что очередные запуски запланированы на декабрь 2018 года.

«На станцию Ледяная у космодрома Восточный прибыл специальный железнодорожный состав с блоками и головными обтекателями ракет-носителей (РН) «Союз-2.1а» и «Союз-2.1б». Специалисты Роскосмоса встретили состав, после чего он был транспортирован на технический комплекс», — говорится в сообщении госкорпорации.

Ранее сообщалось, что в Якутии были обнаружены девять фрагментов отделяемых частей ракеты-носителя «Союз-2», запущенной с «Восточного» в феврале 2018 года.