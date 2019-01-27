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Ждали 872 дня: Красная армия громит немцев под Ленинградом. ОНЛАЙН

27 января 1944 года Красная армия окончательно сняла блокаду Ленинграда

27 января 1944 года Красная армия довершила разгром немецкой группировки под Ленинградом, окончательно сняла блокаду и продолжила преследование противника. «Газета.Ru» вспоминает эпохальный день для всей страны в историческом онлайне.
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13:14

Советские власти спешат избавиться от «немецких» названий освобожденных городов Ленинградской области. Так Шлиссельбург становится Петрокрепостью, Петергоф — Петродворцом, поселок Дудергоф — Нагорным. Переименования принимает и утверждает Президиум Верховного Совета СССР.

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Александр Бродский/РИА "Новости"
Освобождение Шлиссельбурга
12:59

Кстати, на днях Минобороны впервые опубликовало архивные документы, касающиеся жизни блокадного Ленинграда и фронтовых операции по прорыву блокады. Среди них — документы о перевозке подлодок железнодорожным транспортом и строительстве подводного трубопровода по дну Ладожского озера, благодаря которого была прорвана энергетическая блокада. Более подробно о тайном, которое стало явным — в материале «Газеты.Ru».

Схема эвакуации раненых и больных и противоэпидемического обеспечения восточного и западного берегов Ладожского озера в навигационный период 1942 года
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Схема эвакуации раненых и больных и противоэпидемического обеспечения восточного и западного берегов Ладожского озера в навигационный период 1942 года
12:44

В освобожденную Гатчину (называлась Красногвардейском) прибыли и приступили к исполнению обязанностей руководители города и района: председатели исполкомов районного и городского Советов депутатов трудящихся М.А. Гусев и Д.А. Игнатьев, первые секретари райкома и горкома ВКП(б) С.М. Беляев и A.M. Зубов. В городе налаживалась мирная жизнь.

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Борис Кудояров/РИА "Новости"
Советские воины ведут бой на улицах Гатчины
12:28

А еще 20 января Красная армия водрузила Знамя Победы над новгородским кремлем. Советским воинам открылась здесь страшная картина немецких злодеяний: за время оккупации противник уничтожил множество русских исторических памятников, разорил музеи и храмы, разрушил монумент «Тысячелетие России». Все это с колоссальным трудом пришлось потом восстанавливать. Освобождение Новгорода мы тоже реконструировали в нашем онлайне: если хотите узнать, как войска Волховского фронта брали древнюю святыню, вам — сюда.

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Георгий Петрусов/РИА "Новости"
Памятник "Тысячелетие России" на территории Новгородского кремля, разрушенный фашистскими захватчиками. К моменту освобождения города монумент представлял собой совершенно голый пьедестал, на котором оставалась нижняя половина шара-державы. Верхняя ее часть была полуразрушена. Ранее окружавшие шар колоссальные фигуры были разбросаны вокруг памятника.
12:14

Накануне советские войска освободили Гатчину (Красногвардейск) и Тосно, создав предпосылки к решению главной стратегической задачи. О том, что происходило 26 января в окрестностях Ленинграда, можно узнать из нашей подробной онлайн-трансляции, доступной по этой ссылке. Приятного чтения!

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Галина Санько/РИА "Новости"
Подразделения советских войск входят в Гатчину после освобождения города от немецко-фашистских захватчиков
12:00

27 января 1944 года войска Ленинградского и Волховского фронтов завершили разгром вражеской группировки под Ленинградом и продолжили преследование отступавшего противника. 872 дня спустя блокада Северной столицы была окончательно снята – это важнейший успех Красной армии в Великой Отечественной войне, во многом предопределивший будущую победу. «Газета.Ru» вспоминает вехи знаменательного события в историческом онлайне.

75 лет назад была прорвана блокада Ленинграда 4
Израиль Озерский/РИА "Новости"
На улицах блокадного Ленинграда, март 1943 года