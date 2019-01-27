Ждали 872 дня: Красная армия громит немцев под Ленинградом. ОНЛАЙН

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Советские власти спешат избавиться от «немецких» названий освобожденных городов Ленинградской области. Так Шлиссельбург становится Петрокрепостью, Петергоф — Петродворцом, поселок Дудергоф — Нагорным. Переименования принимает и утверждает Президиум Верховного Совета СССР.
Кстати, на днях Минобороны впервые опубликовало архивные документы, касающиеся жизни блокадного Ленинграда и фронтовых операции по прорыву блокады. Среди них — документы о перевозке подлодок железнодорожным транспортом и строительстве подводного трубопровода по дну Ладожского озера, благодаря которого была прорвана энергетическая блокада. Более подробно о тайном, которое стало явным — в материале «Газеты.Ru».
В освобожденную Гатчину (называлась Красногвардейском) прибыли и приступили к исполнению обязанностей руководители города и района: председатели исполкомов районного и городского Советов депутатов трудящихся М.А. Гусев и Д.А. Игнатьев, первые секретари райкома и горкома ВКП(б) С.М. Беляев и A.M. Зубов. В городе налаживалась мирная жизнь.
А еще 20 января Красная армия водрузила Знамя Победы над новгородским кремлем. Советским воинам открылась здесь страшная картина немецких злодеяний: за время оккупации противник уничтожил множество русских исторических памятников, разорил музеи и храмы, разрушил монумент «Тысячелетие России». Все это с колоссальным трудом пришлось потом восстанавливать. Освобождение Новгорода мы тоже реконструировали в нашем онлайне: если хотите узнать, как войска Волховского фронта брали древнюю святыню, вам — сюда.
Накануне советские войска освободили Гатчину (Красногвардейск) и Тосно, создав предпосылки к решению главной стратегической задачи. О том, что происходило 26 января в окрестностях Ленинграда, можно узнать из нашей подробной онлайн-трансляции, доступной по этой ссылке. Приятного чтения!
27 января 1944 года войска Ленинградского и Волховского фронтов завершили разгром вражеской группировки под Ленинградом и продолжили преследование отступавшего противника. 872 дня спустя блокада Северной столицы была окончательно снята – это важнейший успех Красной армии в Великой Отечественной войне, во многом предопределивший будущую победу. «Газета.Ru» вспоминает вехи знаменательного события в историческом онлайне.