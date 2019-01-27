Ждали 872 дня: Красная армия громит немцев под Ленинградом. ОНЛАЙН

А еще 20 января Красная армия водрузила Знамя Победы над новгородским кремлем. Советским воинам открылась здесь страшная картина немецких злодеяний: за время оккупации противник уничтожил множество русских исторических памятников, разорил музеи и храмы, разрушил монумент «Тысячелетие России». Все это с колоссальным трудом пришлось потом восстанавливать. Освобождение Новгорода мы тоже реконструировали в нашем онлайне: если хотите узнать, как войска Волховского фронта брали древнюю святыню, вам — сюда.