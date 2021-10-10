Политолог Якубин считает, что Зеленский повторит судьбу Порошенко

Политолог Алексей Якубин рассказал, почему президент Украины Владимир Зеленский идет по стопам своего предшественника Петра Порошенко. Об этом он рассказал в интервью Украина.ру.

По его словам, команда Зеленского совершает ошибку, публично концентрируя власть в руках президента.

«Просто власть думает, что с этой концентрацией они не повторят ошибок Порошенко. Но они не понимают, что Порошенко не концентрировал власть публично, в том числе, потому что понимал, что тем самым он расписывается в своей дополнительной ответственности», — заявил Якубин.

Политолог добавил, что Зеленскому не удастся выстроить жесткую вертикаль власти, потому что команда президента занимается лишь перераспределением ресурсов, при этом не решая социально-экономических проблем.

Ранее сообщалось, что протестующие шесть раз штурмовали дом бывшего президента Петра Порошенко под Киевом.