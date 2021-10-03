Украинские журналисты анонсировали фильм об офшорах Зеленского и олигарха Коломойского

Журналисты украинского издания «Следствие. Инфо» объявили о скором выходе фильма об офшорах президента Украины Владимира Зеленского и олигарха Игоря Коломойского в рамках проекта «Досье Пандоры». Об этом сообщает «РИА Новости».

По данным агентства, ранее Международный консорциум журналистов-расследователей (ICIJ), финансируемый, в частности, одним из фондов американского миллиардера Джорджа Сороса, пообещал опубликовать вечером 3 октября проект «Досье Пандоры», в котором будет представлено масштабное разоблачение финансовых тайн мировых политиков. Сообщалось, что в досье будут фигурировать репортажи более 600 журналистов из 117 стран мира и данные из более 11,9 миллиона файлов, которые были получены в результате утечек.

«Наша команда представляет фильм «Офшор 95» — расследование о тайнах офшорного бизнеса президента Зеленского и грязных деньгах олигарха Коломойского. Новый фильм команды «Следствия. Инфо» — часть международного проекта Pandora Papers, содержащего 2,94 терабайт финансовых данных», — сообщили журналисты на странице издания в Facebook.

Ранее американские власти обвинили украинского олигарха Игоря Коломойского в коррупции в крупных размерах. Обвинения относятся к периоду 2014-2015 года, когда предприниматель занимал пост губернатора Днепропетровской области. Вашингтон подчеркивает, что рестрикции отражают приверженность США украинским реформам, которые необходимо провести для вступления страны в НАТО.

После этого Зеленский решил заняться продвижением закона об олигархах, обещая избавиться от них до завершения срока своих полномочий. Президент Украины намеревался создать реестр олигархов, включив туда как минимум Петра Порошенко и Игоря Коломойского, чтобы помешать им влиять на политику. В результате, Верховная рада поддержала закон, он вступит в силу через полгода и будет действовать в течение десяти лет.