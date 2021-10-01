Саакашвили заявил, что приехал в Грузию, чтобы помочь народу

Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили записал видеообращение для жителей страны. Политик опубликовал его в своем Facebook.

В своем обращении бывший глава государства заявил, что «с большой вероятностью» сейчас его задержат в Тбилиси.

«Но хочу сказать, ничего не бойтесь, идите завтра на выборы. Отдайте свой голос, и третьего числа все вместе будем праздновать победу. Я приехал, чтобы помочь вам, другого выбора у нас не было», — сказал Саакашвили.

Он также заявил, что ничего не боится и призвал соотечественников тоже не делать этого.

Ранее в пятницу премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили заявил, что Саакашвили был задержан грузинскими правоохранителями.

Бывший грузинский президент объявил о своем возвращении в Грузию утром 1 октября. Он сообщил, что приехал в Батуми, а в воскресенье собирается поехать в Тбилиси. Дабы подтвердить свой приезд, Саакашвили разместил видео в Facebook, на котором он едет по грузинскому прибрежному городу.

Информацию о возвращении Саакашвили на родину косвенно подтверждали только на Украине, где политик занимает пост главы исполнительного комитета Нацсовета реформ. В самой Грузии информацию о возвращении Саакашвили активно опровергали.

2 октября в Грузии пройдут выборы мэров и депутатов совещательных органов — сакребуло.