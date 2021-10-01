В США признали поражение в освоении Арктики

Бывший сотрудник Минфина США и бывший член Комиссии по изучению Арктики Томас Данс заявил, что Соединенные Штаты заметно уступают России в освоении Арктики, сообщает издание The Hill.

Данс отметил, инвестиции российского правительства и энергетических компаний в развитие арктического региона стремительно растут, а Белый дом не выделяет значительных средств на эту сферу. В 2020 году Россия объявила о планах потратить более 300 млрд долларов на поддержку арктической инфраструктуры.

«Для поддержки этих операций Россия располагает флотом из более чем 50 обычных и атомных ледокольных судов, в то время как у США их всего два. Выиграв «холодную войну», мы теперь теряем «ледяную», — сказал он.

Ранее сообщалось, что за учениями России в Арктике следили морские и авиационные силы НАТО.

Российские учения прошли на полигонах Мурманской области, в акваториях Баренцева и Карского морей, моря Лаптевых в районе Новосибирских островов, архипелага Земля Франца-Иосифа, а также в Красноярском крае в районе порта Дудинка на реке Енисей. В них были задействованы до 8000 военных, около 800 единиц техники, около 120 летательных аппаратов и до 50 кораблей.