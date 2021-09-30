Поклонская считает, что без вхождения в состав России Крыму грозил бы крах

Если был Крым не провел референдум и не вошел в состав Российской Федерации, то полуострову грозил бы крах. Такое мнение высказала в эфире радио kp.ru зампред комитета Госдумы по международным делам Наталья Поклонская.

«Крымский референдум не подвергается вообще никакому не то чтобы даже пересмотру, нет, - обсуждению», — подчеркнула Поклонская.

Она напомнила, что развитие полуострова, которое заметно в последние годы, стало возможным во многом благодаря федеральным программам.

«Но эти федеральные программы они были реализованы именно под контролем нашего президента. Это не региональные программы», — пояснила зампред комитета Госдумы по международным делам.

При этом, по ее словам, полуостров обладает «своей спецификой». Она также пожелала главе Крыма Сергею Валерьевичу Аксенову «только успехов и развития».

После событий на Украине 2013-2014 годов Киев считает Россию страной-агрессором, обвиняет в участии подразделений российской армии в боевых действиях в Донбассе, а также заявляет об оккупации Крыма. В Москве обвинения отвергают. Президент России Владимир Путин заявлял, что российские солдаты не воюют на территории Украины, а Крым вошел в состав России по результатам референдума в марте 2014 года.

На днях министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил о готовности создать «серьезные проблемы» для России, обвинив Москву «в манипуляциях, лжи и цинизме».