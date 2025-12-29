В конгрессе США высказались о возможности скорого завершения конфликта на Украине

Мирное урегулирование российско-украинского конфликта может произойти в обозримом будущем. Об этом заявила конгрессвумен от штата Флорида Анна Паулина Луна в интервью телеканалу Fox News.
«Совершенно точно», — ответила она на соответствующий вопрос.
По словам конгрессвумен, она лично прилагает усилия по разрешению украинского кризиса. Луна после этого напомнила о своих переговорах со спецпредставителем президента РФ по экономическому сотрудничеству Кириллом Дмитриевым.
Член американского конгресса отметила, что в настоящий момент происходит не только сотрудничество России и США, но и совместные усилия по сближению позиций сторон.
28 декабря президент США Дональд Трамп и украинский лидер Владимир Зеленский встретились в резиденции Мар-а-Лаго во Флориде. Их переговоры продлились больше двух часов.
Перед встречей лидер Соединенных Штатов выразил уверенность в серьезном настрое руководства России в вопросе урегулирования конфликта на Украине. Глава Белого дома также заявил, что, по его мнению, и президент РФ Владимир Путин, и Зеленский хотят мирного урегулирования.
Ранее Трамп заявил, что урегулирование на Украине «ближе, чем когда-либо прежде».