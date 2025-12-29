Размер шрифта
В Гидрометцентре сообщили, где будет самая неблагоприятная погода

Вильфанд: наиболее неблагоприятная погода ожидается в Краснодарском крае 
В Краснодарском крае в последние дни года ожидается неблагоприятная и даже опасная погода. Об этом ТАСС рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Он отметил, что самая неблагоприятная и даже опасная погода прогнозируется на юге Европейской России — в Краснодарском крае, Крыму и республиках Северного Кавказа. Это вызвано перемещением с севера воздушных масс, что приводит к столкновению теплого и холодного воздуха.

До 30 декабря в Краснодарском крае, особенно в Сочи и в Сириусе, ожидается сильное налипание мокрого снега на проводах и деревьях и чрезвычайно сильные осадки в виде дождя и мокрого снега. В предгорьях и горах будет сильный снег, метель, дождь, гроза, ветер до 22 м/с, в высокогорье ураганный ветер 30−35 м/с. Имеется опасность схода лавин из-за образования очень плотного снежного покрова.

Кроме того, на побережье прогнозируются заморозки. В предгорной зоне температура воздуха составит -5°C.

29 декабря стало известно, что россиян предупредили о сильном похолодании на новогодних праздниках.

Ранее в Крыму продлили штормовое предупреждение из-за ветра и осадков.

