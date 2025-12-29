Размер шрифта
В Якутии приземлился фрагмент отделяющейся части ракеты «Союз-2.1б»

В Вилюйском районе Якутии упал фрагмент отделяющейся части ракеты «Союз-2.1б»
Григорий Сысоев/РИА Новости

На территории Вилюйского района Якутии приземлился фрагмент отделяющейся части российской ракеты-носителя «Союз-2.1б». Об этом сообщается в Telegram-канале Службы спасения Республики Саха (Якутия).

28 декабря стартовавшая с космодрома Восточный ракета-носитель вывела на орбиту спутники. Основной полезной нагрузкой «Союза-2.1б» были два спутника стереоскопической съемки Земли «Аист-2Т» №1 и №2. Кроме них в космос отправили еще 50 аппаратов. Среди них — спутники научного и технологического назначения российских организаций, дружественных государств: Ирана, Белоруссии, Эквадора, а также образовательные спутники, изготовленные в Москве, Санкт-Петербурге, Самарской, Нижегородской, Амурской областях и Якутии.

«Группа спасателей в Вилюйском районе совместно с сотрудниками «Роскосмоса» зафиксировала падение фрагмента в (районе сельского поселения. — «Газета. Ru») Югюлятский наслег в Вилюйском улусе в 22:31 (16:31 мск. — «Газета.Ru»)», — заявили в службе.

Там добавили, что на месте работают экологи из Москвы, Хабаровска и Якутска, которые замеряют уровень радиации.

До этого сообщалось, что правительство РФ направит 16,7 млрд рублей на создание четырех спутников и обеспечение связи.

Ранее в «Роскосмосе» рассказали о планах России по запуску ракет.

