Над российским городом прогремело 14 взрывов

В небе над Тулой прогремело порядка 14 взрывов, объявлена ракетная опасность. Об этом пишет Life.ru со ссылкой на SHOT.

Отмечается, что звуки взрывов начались около 03:00 мск. Очевидцы утверждают, что «басовитые взрывы» зафиксировали на севере и северо-востоке Тулы. В этот момент в небе появлялись яркие вспышки.

По предварительным данным, взрывы стали результатом работы средств противовоздушной обороны (ПВО) против налетов беспилотников. На момент публикации официальной информации о пострадавших и разрушениях в ходе нет. По словам местных жителей, в городе работает сигнал сирены.

29 декабря взрывы также произошло над Кубанью. Жители Краснодара рассказали, что около пяти взрывов раздалось на востоке и севере города в 22:30. Очевидцы видели яркие вспышки и слышали «мерзкий гул от мотора». По их словам, беспилотники летели низко.

У городов Приморско-Ахтарск, Ейск и Славянск-на-Кубани тоже прогремели взрывы. На этом фоне аэропорт Краснодара временно ограничил полеты.

