В ЦБ рассказали, какой объем платежей может занять цифровой рубль после внедрения

ЦБ: цифровой рубль может занять до 5% от объема платежей в течение семи лет

Цифровой рубль может занять до 5% от объема платежей в течение семи лет после массового внедрения. Об этом в интервью ТАСС сообщила директор департамента национальной платежной системы Центрального банка России Алла Бакина.

«Свою лепту [в прирост доли некарточных платежных инструментов в общем объеме безналичных оплат] внесет начало более широкого использования цифрового рубля с сентября 2026 года», — сказала глава департамента.

5 декабря Центробанк сообщил, что создание отдельного мобильного приложения для цифрового рубля не предусматривается и тому есть ряд причин. Регулятор отметил, что хочет сохранить для россиян уже имеющийся пользовательский опыт, когда цифровой рубль встраивается в банковские приложения граждан, которыми все пользуются.

19 ноября советник председателя Банка России Кирилл Тремасов заявил, что в России не планируется массового перехода населения на цифровой рубль, потому что хранить средства на таких счетах будет менее выгодно, чем на традиционных банковских вкладах.

