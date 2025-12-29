Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеСкандал вокруг Долиной

В ЦБ рассказали, какой объем платежей может занять цифровой рубль после внедрения

ЦБ: цифровой рубль может занять до 5% от объема платежей в течение семи лет
Vladimir Baranov/Global Look Press

Цифровой рубль может занять до 5% от объема платежей в течение семи лет после массового внедрения. Об этом в интервью ТАСС сообщила директор департамента национальной платежной системы Центрального банка России Алла Бакина.

«Свою лепту [в прирост доли некарточных платежных инструментов в общем объеме безналичных оплат] внесет начало более широкого использования цифрового рубля с сентября 2026 года», — сказала глава департамента.

5 декабря Центробанк сообщил, что создание отдельного мобильного приложения для цифрового рубля не предусматривается и тому есть ряд причин. Регулятор отметил, что хочет сохранить для россиян уже имеющийся пользовательский опыт, когда цифровой рубль встраивается в банковские приложения граждан, которыми все пользуются.

19 ноября советник председателя Банка России Кирилл Тремасов заявил, что в России не планируется массового перехода населения на цифровой рубль, потому что хранить средства на таких счетах будет менее выгодно, чем на традиционных банковских вкладах.

Ранее экономист объяснила, как цифровой рубль повлияет на денежную массу в России.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27523837_rnd_3",
    "video_id": "record::6d7061f2-df6a-41c6-a569-f7879b9042d8"
}
 
Теперь вы знаете
20 секунд — и голос украден. Как делают аудиофейки и что реально помогает защититься
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+