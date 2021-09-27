Песков сообщил, что Путин на самоизоляции чувствует себя нормально

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что образ жизни Владимира Путина на самоизоляции не поменялся. Об этом сообщает РИА «Новости».

Российский глава ушел на самоизоляцию после COVID-19, подтвержденного в его окружении.

Как подчеркнул Песков, был ряд условных ограничений в связи с таким режимом у Владимира Путина.

«Все равно президент находится всегда вместе с необходимыми средствами связи, вместе с документооборотом — ежедневным, ежечасным, вместе с закрытой линией связи, вместе с докладами, которые ему поступают ежечасно и ежеминутно по этим линиям связи...» — объяснил представитель Кремля.

По его словам, президент РФ постоянно поддерживает связь с членами правительства.

«Конечно же, в обеспечении жизнедеятельности главы государства и с точки зрения безопасности, и с точки зрения обеспечения его всеми каналами получения информации принимает участие достаточно большое, но в настоящее время ограниченное количество людей», — добавил Песков.

Ранее Песков заявил, что Путин продолжает проводить встречи в онлайн-режиме.

До этого Путин объявил, что в его ближайшем окружении выявлены случаи заражения коронавирусной инфекцией. В результате было принято решение уйти на самоизоляцию.