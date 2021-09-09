В ЕС заявили, что временное правительство Афганистана не отражает обязательств талибов*

Евросоюз обеспокоен в связи с созданием радикальным движением «Талибан (организация запрещена в России)» временного правительства Афганистана, которое не отражает ожиданий сообщества и международных обязательств боевиков. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление Европейской службы внешних связей.

«Евросоюз выражает озабоченность в связи с назначением движением «Талибан» 7 сентября временного правительства Афганистана. Его состав не соответствует декларировавшимся «Талибаном» обещаниям и потребностям в создании инклюзивного правительства, отражающего политическое, религиозное и этническое разнообразие Афганистана», — указано в тексте.

Ранее «Талибан» объявил состав временного правительства Афганистана. Руководителем правительства стал один из основателей движения — мулла Мохаммад Хасан Ахунд. Он руководил боевиками во время войны с правительственной армией Афганистана. Его заместителем назначен полевой командир и лидер политического крыла «Талибана» Абдул Гани Барадар.