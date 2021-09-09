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Меркель записалась в феминистки

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Kay Nietfeld/Pool via Reuters

Канцлер Германии Ангела Меркель впервые назвала себя феминисткой, заявив, что больше не стесняется этого. Об этом сообщает Berliner Zeitung.

Глава правительства ФРГ также призвала всех следовать ее примеру и добиваться равноправия мужчин и женщин в общественной жизни. Журналисты отметили, что раньше Меркель никогда публично не причисляла себя к защитницам прав женщин. Например, в 2017 году она отказалась давать прямой ответ на вопрос, феминистка ли она.

Ранее «Газета.Ru» сообщала, что Меркель выступила с последней речью в бундестаге перед парламентскими выборами, после которых она планирует оставить должность. Канцлер говорила о борьбе с изменением климата, развитии зеленой энергетики и угрозах терроризма и киберпреступности. Она также поддержала кандидата в канцлеры от ее блока ХДС/ХСС Армина Лашета и порассуждала о левой коалиции.

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