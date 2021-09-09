Меркель записалась в феминистки

Канцлер Германии Ангела Меркель впервые назвала себя феминисткой, заявив, что больше не стесняется этого. Об этом сообщает Berliner Zeitung.

Глава правительства ФРГ также призвала всех следовать ее примеру и добиваться равноправия мужчин и женщин в общественной жизни. Журналисты отметили, что раньше Меркель никогда публично не причисляла себя к защитницам прав женщин. Например, в 2017 году она отказалась давать прямой ответ на вопрос, феминистка ли она.

Ранее «Газета.Ru» сообщала, что Меркель выступила с последней речью в бундестаге перед парламентскими выборами, после которых она планирует оставить должность. Канцлер говорила о борьбе с изменением климата, развитии зеленой энергетики и угрозах терроризма и киберпреступности. Она также поддержала кандидата в канцлеры от ее блока ХДС/ХСС Армина Лашета и порассуждала о левой коалиции.