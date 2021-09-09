Польша припомнила Украине резню поляков

Польша не откажется от обсуждений с Украиной спорных исторических вопросов, вроде Волынской резни, учиненной ее националистами в 1943 году. Об этом заявил польский премьер Матеуш Моравеций на совместной конференции с украинским коллегой Денис Шмыгалем, ее видео доступно на YouTube.

Глава правительства Польши подчеркнул, что у двух стран много сложных тем, и Волынская резня — одна из незаживших ран его народа. Варшава считает, что сторонам вместе стоит добиваться исторической правды.

При этом Моравецкий сказал, что исторические вопросы не должны разделять два государства. Кроме того, он снова выразил поддержку суверенитету и целостности Украины.

Боевики «Организации украинских националистов — Украинской повстанческой армии» (ОУН-УПА, запрещено в России) под командованием Степана Бандеры в 1943 году организовали Волынскую резню — этнические чистки польского населения. По разным оценкам, жертвами массовых убийств стали от 30 тыс. до 100 тыс. человек.

Ранее «Газета.Ru» писала , что в Польше растет недовольство героизацией украинского националиста Степана Бандеры. Обе страны за последние годы обменялись большим количеством взаимных колкостей на этот счет.