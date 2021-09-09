Лидеры БРИКС выступили с заявлением по Афганистану

Лидеры БРИКС призвали не дать террористам использовать территорию Афганистана для нападения на другие страны. Об этом говорится в принятой по итогам XIII саммита БРИКС декларации, передает ТАСС.

Также страны выразили обеспокоенность в связи со сложившейся ситуацией в данном регионе.

«Мы с обеспокоенностью следим за развитием событий в Афганистане. Мы призываем воздерживаться от применения насилия и урегулировать ситуацию мирными средствами», — говорится в документе.

В заявлении отмечается, что в стране необходимо урегулировать гуманитарную ситуацию и соблюдения прав человека, в том числе женщин, детей и меньшинств.

Ранее в НАТО призвали Россию и Китай бороться с терроризмом в Афганистане.

15 августа талибы (организация запрещена в России) объявили об установлении контроля над всей территорией Афганистана. Они взяли под контроль государственное телевидение в Кабуле и в своем обращении призвали граждан к спокойствию.

В Панджшерской долине на северо-востоке Афганистана развернуты силы сопротивления. Эта территория продолжает быть неподконтрольной «Талибану» — ранее боевики несколько раз пытались штурмовать Панджшер, но их наступления были отбиты.