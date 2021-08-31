Талибы* заявили о «полной независимости» Афганистана после вывода войск США

Афганистан обрел полную независимость после вывода американский войск с территории страны, считает представитель радикального движения «Талибан (организация запрещена в России)»* Забихулла Муджахид.

Муджахид написал на своей станице в Twitter, что последний «американский оккупант» покинул афганскую землю, и страна наконец стала свободной.

Ранее официальный представитель политофиса движения «Талибана» Мухаммед Наим заявил, что теперь под контролем талибов находится вся территория статны и Афганистан стал «свободным и независимым». Он также поздравил афганцев с завершением иностранного военного присутствия.

Накануне США объявили о завершении миссии в Афганистане — аэропорт Кабула покинул последний американский военный самолет.

Через некоторое время гражданским перевозчикам США запретили летать над территорией Афганистана.