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Власти Белоруссии назвали инцидент с самолетом Ryanair провокацией Европы

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Global Look Press

Инцидент с посадкой самолета ирландской авиакомпании Ryanair в Минске был провокацией с европейской стороны. Такую позицию высказал телеканалу «СТВ» директор Департамента по авиации Министерства транспорта и коммуникаций Белоруссии.

«Не могу говорить все детали этого процесса – есть тайна следствия, я могу просто говорить те факты, которые были приведены. Они доказывают, что это была фактически провокация с той стороны. Потому что если бы мы проводили какую-то специальную операцию либо еще что-то, это выглядело бы все совершенно иначе», — заявил он.

По его словам, Белоруссия, со своей стороны, проявила открытость, и специалисты ICAO (Международной организации гражданской авиации — прим. ред.) в первый день встретились с представителями межведомственной рабочей комиссии, которая была создана при Департаменте по авиации. В нее вошли представители МВД, погранкомитета, МЧС, Министерства обороны и других.

«Они могли задать вопросы всем членам этой рабочей группы. В принципе, никому вопросов не задали, был только один вопрос в сторону пограничного комитета. Пограничный комитет достаточно четко, подробно, с предложением всех доказательных материалов объяснил миграционные процедуры, которые были осуществлены в отношении пяти пассажиров, которые решили остаться в Республике Беларусь», — отметил глава авиационного ведомства.

При этом представители ICAO не стали общаться с бывшим редактором признанного в Белоруссии экстремистским Telegram-канала NEXTA Романом Протасевичем во время визита в Белоруссию. Как сообщил представитель Минтранса, в плане их пребывания в Белоруссии изначально было отмечено, что они хотят пообщаться со всеми пятью пассажирами, которые остались в республике после посадки самолета. Однако они не встретились ни с одним из них, подчеркивал Сикорский.

23 мая по требованию белорусских властей в Минске совершил экстренную посадку самолет ирландской авиакомпании Ryanair, следовавший из Афин в Вильнюс. Находившийся на борту воздушного суда основатель Telegram-канала NEXTA Роман Протасевич был задержан правоохранительными органами. Также была задержана его девушка, россиянка София Сапега. После этого ее арестовали в Белоруссии на два месяца. Инцидент вызвал международный скандал.

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