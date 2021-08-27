Белый дом: силы США в Афганистане могут подвергнуться новым атакам

Американские власти допускают, что военные США в Афганистане могут подвергнуться новым атакам до завершения эвакуации 31 августа, заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

«Члены нашей команды по нацбезопасности заявили, что речь идет о сохраняющихся угрозах. Мы внимательно следим за ними», — сказала она на брифинге в Белом доме.

Ранее несколько взрывов произошли рядом с аэропортом Кабула. Террорист подорвал себя рядом с гостиницей Baron Hotel, где останавливаются иностранцы. Второй взрыв произошел недалеко от здания МИД Афганистана. СМИ также сообщали, к трагедии причастна террористическая группировка ИГ (организация запрещена в России).

По последним данным Минздрава Афганистана, погибли 90 человек, более 150 получили ранения.

Жертвами атаки стали 11 американских морских пехотинцев и медик ВМФ США. По данным источника Reuters, погибли 13 американских военнослужащих.

Ранее президент США Джо Байден заявил, что США «не забудет и не простит» виновников терактов в аэропорту Кабула — они будут наказаны сполна.