Представитель талибов* заявил, что движение имеет хорошие отношения с Россией и Китаем

Радикальное движение «Талибан (организация запрещена в России)», которое захватило власть в Афганистане, имеет хорошие отношения с Россией и Китаем. Об этом в эфире телеканала Al Mayadeen заявил представитель катарского политического офиса радикалов Мохаммад Наим.

Он отметил, что Китай, как и Россия, являются соседними государствами, добавив, что талибы намерены развивать отношения со всеми соседними с Афганистаном странами.

18 августа постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что российские власти будут судить движение «Талибан» по его действиям и следить за развитием событий. 20 августа президент России Владимир Путин в ходе совместной пресс-конференции с канцлером Германии Ангелой Меркель заявил о том, что сейчас особенно важно не допустить проникновения террористов всех мастей на территорию сопредельных с Афганистаном государств под видом беженцев.

15 августа радикальное движение «Талибан» объявило об установлении контроля над всей территорией Афганистана. Талибы контролируют и столицу страны — город Кабул.