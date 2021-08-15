СМИ: талибы* призывают власти Афганистана к сотрудничеству

Движение «Талибан (организация запрещена в России)» призывает президента Афганистана Ашрафа Гани и руководство страны к совместной работе и настаивает на смене власти «как можно скорее», передает телеканал Al Arabiya.

Как сообщил представитель движения, талибы хотят «мирного признания и авторитета» в ближайшее несколько дней.

Представитель «Талибана» Забихулла Муджахид подчеркнул, что никто, кто боролся против движения, не должен беспокоиться, потому что он не будет подвергнут репрессиям, и добавил, что людям, «которые борются против нас, мы предлагаем, чтобы они этого не делали, и мы будем их защищать».

«Мы не будем спрашивать об их прошлом и о том, кем они были, мы хотим мирно взять под свой контроль город. Они не должны беспокоиться о нас, мы обычные люди — как и люди, которые работают на правительство Кабула... мы простим их, и они будут нашими братьями», — цитирует его CNN.

Накануне исполняющий обязанности министра внутренних дел Афганистана Абдул Саттар Мирзаквал заявил, что Кабул не подвергнется нападению, «переход власти пройдет мирным путем».

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