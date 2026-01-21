Азербайджан войдет в «Совет мира» по Газе

МИД: Азербайджан принял предложение США войти в «Совет мира» по Газе

Азербайджан принял предложение США войти в «Совет мира» по Газе. Об этом сообщает пресс-служба МИД страны.

«Азербайджан, <...>, довел до сведения американской стороны свое намерение стать государством-учредителем «Совета мира». Официальное письмо подтверждения о членстве Азербайджана в «Совете мира» будет адресовано американской стороне», — говорится в сообщении.

Накануне президент США Дональд Трамп объяснил, почему пригласил главу российского государства Владимира Путина в «Совет мира» по сектору Газа.

Лидер США также прокомментировал сообщения о том, что президент Франции Эммануэль Макрон намерен отклонить приглашение в «Совет мира». По словам Трампа, Макрон в совете «никому не нужен».

16 января президент США Дональд Трамп объявил о формировании «Совета мира». Вашингтон пригласил более 60 мировых лидеров, включая Путина, принять участие в работе органа. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в ходе пресс-конференции рассказал, что российское руководство планирует контакты с США для уточнения деталей инициативы.

Ранее Лукашенко подписал документ о присоединении Белоруссии к «Совету мира».