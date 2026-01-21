В Коми пропавшую школьницу нашли мертвой в нежилой квартире

Жителя Коми подозревают в убийстве 14-летней девушки. Об этом сообщает управление СК РФ по региону.

О пропаже школьницы стало известно несколько дней назад. По информации «112», она ушла из дома в городе Инта, но назад так и не вернулась. По факту произошедшего возбудили уголовное дело по статье об умышленном причинении смерти другому человеку.

«В рамках уголовного дела организованы оперативно-розыскные, поисковые мероприятия, направленные на установление местонахождения пропавшей», – сообщили в СК.

Накануне тело несовершеннолетней нашли в нежилой квартире подъезда, где проживала ее семья. В этом же доме проживал и подозреваемый, мужчина 1988-го года рождения. Как рассказали в СК РФ, у родных девушки был с ним затяжной конфликт, подробности о причинах не уточняются.

Следователи ходатайствовали о заключении фигуранта под стражу. Специалисты ведомства выясняют обстоятельства произошедшего.

