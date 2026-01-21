Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Притязания США на ГренландиюПереговоры о мире на Украине
Общество

В Коми пропавшую школьницу нашли мертвой в нежилой квартире

В Коми задержали подозреваемого в убийстве 14-летней девушки
СУ СК России по Республике Коми

Жителя Коми подозревают в убийстве 14-летней девушки. Об этом сообщает управление СК РФ по региону.

О пропаже школьницы стало известно несколько дней назад. По информации «112», она ушла из дома в городе Инта, но назад так и не вернулась. По факту произошедшего возбудили уголовное дело по статье об умышленном причинении смерти другому человеку.

«В рамках уголовного дела организованы оперативно-розыскные, поисковые мероприятия, направленные на установление местонахождения пропавшей», – сообщили в СК.

Накануне тело несовершеннолетней нашли в нежилой квартире подъезда, где проживала ее семья. В этом же доме проживал и подозреваемый, мужчина 1988-го года рождения. Как рассказали в СК РФ, у родных девушки был с ним затяжной конфликт, подробности о причинах не уточняются.

Следователи ходатайствовали о заключении фигуранта под стражу. Специалисты ведомства выясняют обстоятельства произошедшего.

Ранее 23-летняя модель из Белоруссии пропала в Таиланде.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27670669_rnd_7",
    "video_id": "record::03538429-4fc1-477a-bd2d-18e4b0a20351"
}
 
Теперь вы знаете
ИИ-эротика может подставить пользователей нейросетей. Как закон в России смотрит на такой контент 18+
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+