Уехавший в Испанию Руслан Белый избавился от бизнеса в России

РИА Новости: комик Руслан Белый официально закрыл ИП 26 марта 2025 года
ruslan_belyy_/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Стендап-комик Руслан Белый (признан в РФ иностранным агентом) официально закрыл ИП, занимавшееся искусством и организацией мероприятий в России. Об этом сообщает РИА Новости.

В материалах указано: «Индивидуальный предприниматель прекратил деятельность в связи с принятием им соответствующего решения». Решение вступило в силу 26 марта 2025 года.

Белый уехал из России вскоре после начала специальной военной операции на Украине. Поначалу он с женой Ольгой жил в Анталье, однако незадолго до рождения дочери переехал в Барселону. Артист рассказывал, что планирует получать вид на жительство (ВНЖ) в Испании, а через год — испанский паспорт.

В начале ноября юморист признавался, что перестал надеяться на свое возвращение в Россию. По его словам, «второй такой переезд не выдержит». При этом Белый допускал, что в будущем будет приезжать в страну на непродолжительное время.

В августе Верховный суд России не стал рассматривать жалобу комика, который требовал исключить его из реестра иностранных агентов.

Ранее юрист раскрыл причину затягивания выселения Долиной из квартиры. 

