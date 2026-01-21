Токаев готовит Казахстан к новому политическому транзиту

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, выступая на ежегодном заседании национального курултая (всенародный съезд — прим. ред.), объявил новые подробности масштабной конституционной реформы в стране. Для этого, по его словам, будет создана конституционная комиссия во главе с председателем конституционного суда Эльвирой Азимовой, пишут «Ведомости».

Уточняется, что власти Казахстана планируют внести поправки более чем в 40 статей Основного закона.

«Фактически мы намерены сделать шаг, сопоставимый с принятием новой Конституции», — уточнил Токаев.

Кроме того, казахстанский лидер предложил заменить двухпалатный парламент однопалатным (курултаем) из 145 депутатов, избираемых по партийным спискам на пять лет. Также планируется ввести пост вице-президента страны, пишет издание. Парламент наделят расширенными полномочиями по формированию Конституционного суда, ЦИК и Высшей аудиторской палаты, а он также будет избирать судей Верховного суда по представлению президента, уточняют «Ведомости».

Токаев также выступил с инициативой создать новый высший консультативный орган — Народный совет Казахстана, который в последствии заменит Ассамблею народа и Национальный курултай.

В августе прошлого года казахстанский президент заявил, что в Казахстане больше нет «семейно-клановой системы» во власти. По его словам, в результате проводимых в стране масштабных реформ «уважение к закону и порядку становится незыблемым принципом».

Ранее востоковед заявил о глубинных переменах в Казахстане.