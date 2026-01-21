Кучеров поднялся на третье место в рейтинге бомбардиров НХЛ

Кучеров вышел на третье место в гонке бомбардиров НХЛ

Российский форвард «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров поднялся на третью строчку в гонке бомбардиров Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча с «Сан-Хосе Шаркс», которая проходила на арене «Бенчмарк Интернейшнл-Арена» в Тампе, завершилась со счетом 4:1. Кучеров отдал три результативные передачи.

Россиянин оформил хет-трик, набрав в сумме 73 очка (24 гола + 49 передач). Таким образом, он поднялся на третье место, обойдя нападающего «Сан-Хосе» Маклина Селебрини (72 очка). Лидерами рейтинга остаются Натан МакКиннон из «Колорадо Эвеланш» и Коннор Макдэвид из «Эдмонтон Ойлерз», набравшие по 85 очков.

Никита Кучеров стал шестым игроком из России, преодолевшим рубеж в 1000 очков в НХЛ. Ранее это достижение покорилось Александру Овечкину, Евгению Малкину, Сергею Федорову, Александру Могильному.

«Тампа» набрала 66 очков и занимает первое место в турнирной таблице Восточной конференции. «Сан‑Хосе» с активом в 53 очка располагается на восьмой позиции на Западе.

Ранее вратаря Сергея Бобровского поддержали за драку с американцем в НХЛ.