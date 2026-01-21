Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Притязания США на ГренландиюПереговоры о мире на Украине
Спорт

Кучеров поднялся на третье место в рейтинге бомбардиров НХЛ

Кучеров вышел на третье место в гонке бомбардиров НХЛ
Kim Klement Neitzel/Reuters

Российский форвард «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров поднялся на третью строчку в гонке бомбардиров Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча с «Сан-Хосе Шаркс», которая проходила на арене «Бенчмарк Интернейшнл-Арена» в Тампе, завершилась со счетом 4:1. Кучеров отдал три результативные передачи.

Россиянин оформил хет-трик, набрав в сумме 73 очка (24 гола + 49 передач). Таким образом, он поднялся на третье место, обойдя нападающего «Сан-Хосе» Маклина Селебрини (72 очка). Лидерами рейтинга остаются Натан МакКиннон из «Колорадо Эвеланш» и Коннор Макдэвид из «Эдмонтон Ойлерз», набравшие по 85 очков.

Никита Кучеров стал шестым игроком из России, преодолевшим рубеж в 1000 очков в НХЛ. Ранее это достижение покорилось Александру Овечкину, Евгению Малкину, Сергею Федорову, Александру Могильному.

«Тампа» набрала 66 очков и занимает первое место в турнирной таблице Восточной конференции. «Сан‑Хосе» с активом в 53 очка располагается на восьмой позиции на Западе.

Ранее вратаря Сергея Бобровского поддержали за драку с американцем в НХЛ.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27670717_rnd_2",
    "video_id": "record::cd9d2c85-d5d5-4ab5-822a-fdeae30b1c28"
}
 
Теперь вы знаете
ИИ-эротика может подставить пользователей нейросетей. Как закон в России смотрит на такой контент 18+
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+