В российских школах будут обучать сборке и управлению дронами

Кабмин утвердил оснащение классов ОБЗР дронами и макетами оружия
Кирилл Каллиников/ РИА Новости

Российских школьников планируют обучать сборке и управлению беспилотниками на уроках по основам безопасности и защиты Родины (ОБЗР). Это следует из документов правительства РФ, с которыми ознакомилось РИА Новости.

Кабинет министров утвердил перечень средств обучения для школьных кабинетов ОБЗР. В него вошло почти 90 наименований — от макетов оружия и медицинских средств до солдатского снаряжения и приборов ночного видения.

В основной список оборудования включены массогабаритные макеты автомата Калашникова и пистолета Макарова, магазин АК-74 с учебными патронами, а также муляжи ручных гранат РГД и Ф-1 без запалов и макеты гранат РГН и РГО.

Отдельный блок посвящен оказанию первой помощи. Помимо стандартной аптечки, в перечне указаны кровоостанавливающие жгуты, шины для конечностей, бинты и медицинские салфетки. В список также вошли манекен-тренажер для сердечно-легочной реанимации, дозиметр-радиометр, имитаторы ранений, индивидуальные перевязочные и противохимические пакеты, легкий защитный костюм, респиратор, противогаз, общевойсковой защитный комплект и санитарные носилки.

Дополнительно сформирован расширенный перечень из более чем 50 позиций. В него включены учебно-методические комплекты по беспилотникам для школьников и преподавателей, наборы для разработки БПЛА, программно-аппаратные комплексы для пилотирования дронов, конструкторы и ПО для аэрогонок.

Также предусмотрены учебные беспилотники с возможностью изучения блочного программирования и управления с пульта или смартфона. В списке значатся электронные тиры для стрельбы по проецируемым мишеням, стрелковые тиры для пневматического оружия и элементы полосы препятствий.

Кроме того, в перечень вошли солдатские фляжки и котелки, саперные лопатки, палатки, приборы ночного видения, радиостанции, бинокли, альпинистские карабины, спасательные круги и жилеты, тросы для спасения утопающих, боевая одежда пожарного, газоанализаторы кислорода и токсичных газов, а также мини-лаборатории радиационно-химической разведки.

Ранее стало известно, что участники СВО будут преподавать в российских школах новый предмет.

