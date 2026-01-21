Синоптик предупредил о затяжных морозах в Москве

Морозы до −20°C сохранятся в Москве как минимум до середины следующей недели. Об этом РИА Новости сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Ранее он уже предупреждал, что в выходные ночные температуры в столице могут опускаться до −20…−25°C, а днем столбики термометров будут показывать от −15 до −20°C.

По словам Вильфанда, пока сложно назвать точную дату изменения погодной ситуации, однако, по предварительным расчетам, потепление ожидается в среду, 28 января. Он пояснил, что к этому времени атмосферное давление начнет снижаться, что приведет к росту температур.

Синоптик также отметил, что нынешние морозы связаны с выхолаживанием при облачной погоде, а также с поступлением холодных воздушных масс с востока.

В среду, 21 января, температура в столице поднимется до -4°C. По данным Гидрометцентра, жителей Москвы ждет облачная погода с небольшим снегом и гололедицей. Температура будет колебаться в диапазоне от -4 до -2°C. Атмосферное давление составит 750 мм ртутного столба, а ветер в 2–7 м/с будет дуть с севера. В ночь на пятницу температура понизится до -9...-11°C, ветер в 5–10 м/с будет дуть с северо-востока, возможен небольшой снег, а давление повысится до 752 мм ртутного столба.

