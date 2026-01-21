Размер шрифта
Россиянам рассказали, как просить повышение в 2026 году

Экономист Ахмадуллина: надо раз в год просить повышение на работе
Россиянам в 2026 году нужно просить повышение на пике их ценности для компании. Об этом «Газете.Ru» сказала управляющая активами, кандидат экономических наук, преподаватель ИМЭС Ирина Ахмадуллина.

«Начну с личного: я регулярно с начала своей трудовой практики раз-два в год обсуждала вопрос повышения зарплаты. Этому меня научил предмет «экономическая теория», которую мне читали на первом курсе университета. Инфляция снижает покупательную способность человека, а это значит, что надо как минимум раз в год заботиться об условиях оплаты труда. Мне, конечно, не всегда шел работодатель навстречу, поэтому был план Б. Повышение лучше обсуждать не в момент усталости или эмоций, а на пике вашей ценности для компании. Оптимальное время — это в период бюджетного планирования, когда решения еще можно заложить в цифры», — отметила Ахмадуллина.

По ее словам, ключевые аргументы должны складываться не из эмоций «я много работаю» или «я самый лояльный сотрудник», а лучше из измеримых показателей.

По словам экономиста, аргументы со стороны результата включают рост выручки, прибыли или ключевых метрик направления; экономию затрат или оптимизация процессов; расширение зоны ответственности без формального повышения; устойчивые результаты, а не разовый успех.

Ахмадуллина добавила, что аргументы со стороны рынка включают рост рыночных зарплат по аналогичным позициям и дефицит квалифицированных специалистов в отрасли.

Важно заранее понимать свою рыночную стоимость и быть готовым к разговору без ультиматумов, считает эксперт. Спокойная позиция, цифры и логика почти всегда работают лучше давления, заключила Ахмадуллина.

Ранее были названы самые высокооплачиваемые профессии января. 

