Трамп вылетел в Давос после вынужденной замены самолета

Президент США Дональд Трамп вылетел в швейцарский Давос на новом самолете после выявления неисправности на первом борту. Об этом сообщает Politico.

«После возвращения на авиабазу Эндрюс президент и сопровождавшие его лица сели на новый самолет и продолжили путь в Швейцарию», — говорится в сообщении.

Газета The New York Times писала, что самолет Трампа Air Force One после вылета в Давос вернулся на авиабазу Эндрюс близ Вашингтона после выявления неполадок на борту. Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт заявила, что воздушное судно развернули «из соображений предосторожности» после того, как экипаж выявил проблему вскоре после взлета. Некоторые лампы в салоне самолета не работали.

Всемирный экономический форум в швейцарском Давосе проходит с 19 по 23 января. На него намерены приехать более 60 глав государств и правительств, 55 министров экономики и финансов и свыше 800 топ-менеджеров.

