Спутник Волочковой о сексе на Мальдивах: «Он хорош везде»

Танцор Марчел назвал хорошим секс на Мальдивах после трех поездок с Волочковой
volochkova_art/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

На юбилее Анастасии Волочковой ее постоянный спутник, танцор Марчел Абаби, ответил на интимный вопрос о сексе на Мальдивах, куда летал со знаменитостью накануне. Его слова передает Super.ru.

На вопрос о том, хорош ли секс на Мальдивах, Марчел емко ответил: «Он хорош везде». Мужчина также выразил восхищение отдыхом с экс-примой Большого театра, которая посетила острова уже в 28-й раз. Танцовщик отметил, что уже трижды отдыхал с коллегой за границей.

«Это лучший отдых в моей жизни, потому что у меня была возможность заниматься разными видами спорта. Я играл в бадминтон, теннис, посещал тренажерный зал и занимался силовыми упражнениями», — отметил он.

В начале года Волочкова поделилась с подписчиками фотографией с отдыха на Мальдивах, где она проводила время в компании 26-летнего танцора Марчела. На снимке экс-прима Большого театра запечатлена в миниатюрном голубом бикини и солнцезащитных очках. Балерина позирует без макияжа, с волосами, собранными в пучок, стоя возле пальмы.

20 января Волочкова отметила свой 50-летний юбилей. Подробнее о жизненном пути артистки — в материале «Газеты.Ru».

Ранее стало известно, что Собчак и селебрити отдыхали в Куршевеле за 30 млн рублей. 

