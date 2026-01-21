Теннисист Рублев одержал победу во втором круге Australian Open

Российский теннисист Андрей Рублев вышел во третий круг Открытого чемпионата Австралии — 2026 (Australian Open).

В матче второго круга россиянин одержал победу над португальским теннисистом Жайме Фарией. Встреча, которая продолжалась 2 часа 52 минуты, завершилась со счетом 6:4, 6:3, 4:6, 7:5.

Рублев выполнил шесть подач навылет, допустил три двойные ошибки и реализовал пять брейк-пойнтов из девяти.

В следующем круге Рублев сыграет с аргентинцем Франсиско Серундоло.

Рублев — олимпийский чемпион 2020 года в миксте (в паре с Анастасией Павлюченковой); победитель 21 турнира ATP (из них 17 в одиночном разряде); обладатель Кубка Дэвиса 2021 года и Кубка ATP 2021 года в составе сборной России.

В 2022 году Международная федерация тенниса приостановила членство Федерации тенниса России и Федерации тенниса Белоруссии. Спортсмены из этих стран имеют право играть на турнирах Женской теннисной ассоциации и Ассоциации теннисистов-профессионалов только в нейтральных статусах. При этом российские и белорусские теннисисты отстранены от участия в Кубке Билли Джин Кинг и Кубке Дэвиса.

Ранее Даниил Медведев пробился в третий круг Australian Open.